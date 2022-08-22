Кавазашвили: «Федун поработал на три с плюсом и уходит на пике»

Экс-голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал уход Леонида Федуна с поста президента «красно-белых». Напомним, что сегодня «Лукойл» объявил о покупке полного пакета акций клуба.

«Федун поработал на три с плюсом и уходит на пике из «Спартака». Команда сейчас на третьем месте и уверенно играет в современный футбол», – цитирует Кавазашвили Sport 24.

«Спартак» в эпоху Федуна выиграл РПЛ в сезоне 2016/17, а также завоевал Кубок России в прошлой кампании. В данный момент команду возглавляет Гильермо Абаскаль, под руководством которого «красно-белые» пока идут на третьем месте в чемпионате.