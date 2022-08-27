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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов поделился прогнозом на ход матча «Спартака» с «Факелом»

 
27 Августа 2022 • 02:18 Комментировать
Факел
...
Спартак Москва
Через 14 ч. 55 мин.

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» съездит в гости к воронежскому «Факелу», это случится после того, как красно-белые потерпели свое первое поражение в сезоне после ураганного старта. Неудача пришлась на игру с «Динамо», но в Воронеже «Спартак» будет стремиться отыграться, и Валерий Кечинов, бывший футболист клуба, считает, что это получится.

- В этом матче я жду победу «Спартака» и зрелищной красивой игры с большим количеством забитых голов. С «Динамо» произошла небольшая осечка, но в принципе, игра была равна. У «Спартака" по сравнению с «Факелом» гораздо лучше состав, мастеровитее футболисты. Что может противопоставить Воронеж? - вопрошает Кечинов, слова которого цитирует издание «РБ Спорт».

Встреча «Факела» и «Спартака» состоится в субботу, 27 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел Валерий Кечинов
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ФАКЕЛ СПАРТАК МОСКВА
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