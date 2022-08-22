Червиченко: «Некомпетентность Федуна тормозила развитие клуба»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на уход Леонида Федуна с должности главы «красно-белых».

- Самый положительный момент — теперь не будет влияния некомпетентного в футбольных вопросах человека на ключевые решения, - приводит слова Червиченко «Плеймейкер».

Также Андрей Червиченко уверен, что в «Лукойле» примут правильно решение по поводу сменщика Леонида Федуна. Также там должны учесть опыт «Локомотива», управление которым доверили «проходимцам».

В целом Червиченко видит светлое будущее у «Спартака», так как «некомпетентность Федуна тормозила развитие клуба».

Напомним, что Леонид Федун принял «Спартак» 18 лет назад.