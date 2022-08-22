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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко: «Некомпетентность Федуна тормозила развитие клуба»

 
22 Августа 2022 • 22:22 Комментировать (3)
Факел
...
Спартак Москва
27.08 17:30

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на уход Леонида Федуна с должности главы «красно-белых».

- Самый положительный момент — теперь не будет влияния некомпетентного в футбольных вопросах человека на ключевые решения, - приводит слова Червиченко «Плеймейкер».

Также Андрей Червиченко уверен, что в «Лукойле» примут правильно решение по поводу сменщика Леонида Федуна. Также там должны учесть опыт «Локомотива», управление которым доверили «проходимцам».

В целом Червиченко видит светлое будущее у «Спартака», так как «некомпетентность Федуна тормозила развитие клуба».

Напомним, что Леонид Федун принял «Спартак» 18 лет назад.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко Леонид Федун
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Комментарии (3)
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sheakes
22 Августа 2022 в 22:39
Можно подумать, что сын партработника Ростовского обкома КПСС, имеющий историческое образование и в 90-е сделавший карьеру в коммерческих структурах того же Лукойла, более компетентен. В Спартаке его карьера закончилась "Чемодан-Вокзал-Ростов".
CERG
22 Августа 2022 в 22:26
Предлагаю вернуть Червиченко!!))
wild cat
22 Августа 2022 в 22:40
ай...серж..бонба в адну варонку ни падаит..))
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