Юран хочет тренировать «Спартак»

Российский футбольный специалист Сергей Юран, покинувший недавно пост главного тренера подмосковных «Химок», рассказал о своем желании поработать в столичном «Спартаке».

«Задача у этой команды одна - стать чемпионом России и выиграть Кубок! Поэтому, конечно. Тренировать «Спартак» - мечта любого специалиста», - приводятся слова Юрана на страницах «РБ Спорта».

В настоящий момент пост рулевого «красно-белых» занимает испанский тренер Гильермо Абаскаль. Под его руководством «народная команда» располагается на втором месте Премьер-лиге после шести сыгранных туров.

Следующий матч «Спартак» проведет на выезде с воронежским «Факелом». Игра состоится в субботу, 27 августа.