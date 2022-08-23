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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран хочет тренировать «Спартак»

 
23 Августа 2022 • 11:02 Комментировать
Факел
...
Спартак Москва
27.08 17:30

Российский футбольный специалист Сергей Юран, покинувший недавно пост главного тренера подмосковных «Химок», рассказал о своем желании поработать в столичном «Спартаке».

«Задача у этой команды одна - стать чемпионом России и выиграть Кубок! Поэтому, конечно. Тренировать «Спартак» - мечта любого специалиста», - приводятся слова Юрана на страницах «РБ Спорта».

В настоящий момент пост рулевого «красно-белых» занимает испанский тренер Гильермо Абаскаль. Под его руководством «народная команда» располагается на втором месте Премьер-лиге после шести сыгранных туров.

Следующий матч «Спартак» проведет на выезде с воронежским «Факелом». Игра состоится в субботу, 27 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Юран
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ФАКЕЛ СПАРТАК МОСКВА
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