Кононов рассказал, за счёт чего Абаскалю удалось так быстро поставить игру в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака», а ныне наставник тульского «Арсенала» Олег Кононов поделился мнением об испанском специалисте Гильермо Абаскале, возглавившего московскую команду в июне нынешнего года.

По мнению Кононова, Абаскаль принял уже сыгранный состав, поэтому ему было легче привить коллективу своё видение футбола.

«Думаю здесь ему намного легче, чем было мне. Когда у меня 15 игроков ушли и пришли другие 15. А здесь был наигранный состав, Кубок взяли, ребята подросли. Но то, что он он поставил игру в такой короткий срок, это видно — молодец», — цитирует Кононова «РБ Спорт».

Напомним, после шести туров нынешнего розыгрыша РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков. Следующий матч подопечные Абаскаля проведут 27-го августа в гостях против «Факела». Начало — в 17:30 по московскому времени.