Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил мысль, что после ухода Леонида Федуна с поста президента команды, на его должность должен прийти Олег Романцев.

«Я ни Хачатурянца, ни Матыцина не знаю. И тот, и тот бизнесмены… Мне бы хотелось, как человек, который разбирается в футболе, чтобы генеральный директор был тот, кто будет заниматься хозяйственными вещами. Чтоб вовремя выплачивались деньги, контракты со спонсорами. А, чтобы президентом сделать футбольного авторитетного человека, как Романцев.

Предложить ему такую должность, чтобы человек с таким опытом, который сделал для «Спартака» очень много… Никто не сделал столько, сколько он. Чтоб было именно такое сочетание. Так было бы гораздо больше пользы, а если человек - бизнесмен, он разбирается, как зарабатывать деньги, но лезет в футбол – ничего хорошего из этого не выходит», — сказал Кечинов.

Сегодня, 22 августа, стало известно, что президент «Спартака» Леонид Федун покидает должность, проработав в команде 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, победителем Кубка и Суперкубка страны.