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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов предложил Романцева на пост президента «Спартака» эксклюзив

 
22 Августа 2022 • 14:45 Комментировать (1)
Факел
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Спартак Москва
27.08 17:30

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил мысль, что после ухода Леонида Федуна с поста президента команды, на его должность должен прийти Олег Романцев.

«Я ни Хачатурянца, ни Матыцина не знаю. И тот, и тот бизнесмены… Мне бы хотелось, как человек, который разбирается в футболе, чтобы генеральный директор был тот, кто будет заниматься хозяйственными вещами. Чтоб вовремя выплачивались деньги, контракты со спонсорами. А, чтобы президентом сделать футбольного авторитетного человека, как Романцев.

Предложить ему такую должность, чтобы человек с таким опытом, который сделал для «Спартака» очень много… Никто не сделал столько, сколько он. Чтоб было именно такое сочетание. Так было бы гораздо больше пользы, а если человек - бизнесмен, он разбирается, как зарабатывать деньги, но лезет в футбол – ничего хорошего из этого не выходит», — сказал Кечинов.

Сегодня, 22 августа, стало известно, что президент «Спартака» Леонид Федун покидает должность, проработав в команде 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, победителем Кубка и Суперкубка страны.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Романцев Леонид Федун Валерий Кечинов РПЛ
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Комментарии (1)
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sierge
22 Августа 2022 в 15:41
Разве не Романцев как Президент в начале нулевых погрузил Спартак в темные времена? При том что тренер он был замечательный. Я думаю, речь может идти только о каком-то почетном президентстве и месте в совете.
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