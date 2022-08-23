РФС может наградить Федуна за работу в «Спартаке»

Российский футбольный союз может наградить экс-президента московского «Спартака» Леонида Федуна за проделанную работу. Об этом сообщил член технического комитета Гаджи Гаджиев.

«Конечно, надо Федуну вручить награду, любая большая личность противоречива. Мы знаем, что в адрес Леонида Арнольдовича было много критики», – приводит слова Гаджиева Metaratings.

Напомним, что в эпоху Федуна московский «Спартак» выиграл всего один чемпионский титул Российской премьер-лиги в сезоне-2016/17. Также «красно-белые» в конце прошлой кампании завоевали Кубок России, обыграв московское «Динамо».