Трабукки объяснил, почему Федун выиграл мало трофеев со «Спартаком»

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал, почему бывший владелец «Спартака» Леонид Федун не достиг большего успеха с клубом.

«Конечно, он слишком мало выиграл по сравнению с его финансовым и душевным вкладом. В этом есть и его вина на 100 процентов», — заявил Трабукки «РБ Спорту».

Агент сообщил, что Федун слушал слишком многих людей, которые работали рядом с ним, он понимал в футболе больше тех, кто давал ему неправильные советы в течение долгих лет.

Сегодня, 22 августа, «Лукойл» объявил о приобретении 100 процентов акций московского «Спартака». В связи с этим Федун покинул все занимаемые должности в стане «красно-белых».