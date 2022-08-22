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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Трабукки объяснил, почему Федун выиграл мало трофеев со «Спартаком»

 
22 Августа 2022 • 19:38 Комментировать (1)
Факел
...
Спартак Москва
27.08 17:30

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал, почему бывший владелец «Спартака» Леонид Федун не достиг большего успеха с клубом.

«Конечно, он слишком мало выиграл по сравнению с его финансовым и душевным вкладом. В этом есть и его вина на 100 процентов», — заявил Трабукки «РБ Спорту».

Агент сообщил, что Федун слушал слишком многих людей, которые работали рядом с ним, он понимал в футболе больше тех, кто давал ему неправильные советы в течение долгих лет.  

Сегодня, 22 августа, «Лукойл» объявил о приобретении 100 процентов акций московского «Спартака». В связи с этим Федун покинул все занимаемые должности в стане «красно-белых».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Марко Трабукки
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Комментарии (1)
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genrih121
22 Августа 2022 в 20:04
Наш гениальный тренер Карпин, входит в число этих советчиков ?
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