«Спартак» проигрывает в Воронеже

Московский «Спартак» гостит в Воронеже у «Факела» в седьмом туре Премьер-лиги. На экваторе первого тайма счёт был открыт новичками РПЛ. После подачи углового перекладина сыграла за «Спартак», вскоре последовал навес Евгения Шлякова, и Аслан Дашаев замкнул дальнюю штангу - 1:0.

Если «Факел» удержит победный счет, тогда поднимется на девятое место, набрав семь очков. У «Спартака» на эту минуту 13 баллов и вторая строчка вместе с ЦСКА, «Динамо» и «Сочи».

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