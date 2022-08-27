Кечинов высоко оценил игру «Факела»

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» съездил в гости к вернувшемуся в высшую лигу российского футбола «Факелу», где крупно выиграл со счетом 4:1. Тем не менее, игра «Факела» очень порадовала бывшего игрока московского клуба Валерия Кечинова. Он уверен в том, что команда по итогам сезона сохранит свою прописку в чемпионате.

- «Факел» — симпатичная команда, которая хорошо показывает свой характер не только в матчах против «Спартака». Видел их игру и до матча против красно-белых. Не думаю, что они вылетят в Первую лигу по итогам сезона, - цитирует экс-игрока «Спорт-экспресс».

В следующем туре «Спартаку» предстоит самый важный на данный момент экзамен - поединок с «Зенитом», эта игра состоится 4 сентября.