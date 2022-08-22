Бушманов: «Спартаку» не нужно сейчас ничего менять

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал уход Леонида Федуна с поста владельца «красно-белых».

«Вряд ли в команде нужно что-то кардинально менять сейчас. Добавлять новых игроков — возможно. Но без кардинальных изменений», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что «Спартак» играет в симпатичный футбол и показывает хорошие результаты.

Сегодня, 22 августа, стало известно о том, что Федун сложил свои полномочия в клубе, теперь контрольный пакет акций принадлежит компании «Лукойл».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков после шести туров.