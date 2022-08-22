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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушманов: «Спартаку» не нужно сейчас ничего менять

 
22 Августа 2022 • 14:10 Комментировать
Факел
...
Спартак Москва
27.08 17:30

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал уход Леонида Федуна с поста владельца «красно-белых».

«Вряд ли в команде нужно что-то кардинально менять сейчас. Добавлять новых игроков — возможно. Но без кардинальных изменений», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что «Спартак» играет в симпатичный футбол и показывает хорошие результаты.

Сегодня, 22 августа, стало известно о том, что Федун сложил свои полномочия в клубе, теперь контрольный пакет акций принадлежит компании «Лукойл».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков после шести туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Евгений Бушманов Лукойл
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