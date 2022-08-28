Радимов нахваливает игру московского «Спартака»

Наставник второй команды питерского «Зенита» Владислав Радимов высоко ценит прогресс московского «Спартака» - клуба, который выглядит как наиболее вероятный соперник питерского гегемона в борьбе за чемпионский титул.

Радимов считает, что «Спартак», выигравший пять матчей из семи проведенных, сильно выиграл от деятельности нового наставника клуба, испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

- «Спартак» выглядит очень здорово. Исполнительское мастерство, плюс «Спартак» начал прессинговать, это выглядит очень впечатляюще и смотрибельно. Мы просто не знали, какой это тренер, но на практике видно, что он поставил неплохую игру, - заявил Радимов в эфире телеканала Матч ТВ.