Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев подвёл итоги 7-го тура РПЛ.

- Удивлены, что «армейцы» не обыграли «Ростов»?

- Нет. Было видно, что ростовчане неплохо готовы, и они выстроили игру, как и ЦСКА. Они играли фактически 5-2-3. Обе команды смотрелись неплохо. Поэтому никому не удалось вырвать победу. Соперники серьезно отнеслись к каждому игровому эпизоду, были очень аккуратны, а в конце мог выиграть любой клуб, потому что команды стали играть агрессивнее и не так аккуратно в обороне. Это привело к тому, что моменты стали возникать у обоих ворот. Так что ничья выглядит закономерной.

- На что способен «Ростов», исходя из старта чемпионата?

- Ростовчане играют на уровне своих возможностей. У ЦСКА они пошире, как и выбор футболистов. А Карпин прибавляет с приходом в сборную. Он становится маститым специалистом по российским меркам. Он хорошо работает, в том числе и с молодежью. Поэтому у команды многое может получиться. Физически ребята хорошо готовы.

- «Сочи» обыграл «Химки» с крупным счетом. После ухода Сергея Юрана химчане затормозились.

- Они серьезно сбавили. Это связано с уходом главного тренера и с тем, что в «Химках» внутри клуба есть какие-то серьезные противоречия, которые мешают. Пока Юран был, он ограждал команду от серьезного влияния. Не могу сказать, что дело только в тренировочном процессе. Думаю, что там проблема шире.

- «Химки» ждет борьба за выживание?

- Если так пойдет дальше, то и борьбы не будет.

- «Динамо» потеряло очки с «Пари НН». Сказалась эйфория от победы над «Спартаком»?

- Не знаю, как считают футболисты, которые на одну игру выходят так, а на другую по-другому. Мне казалось, что чемпионат стартовал лихо с точки зрения динамики. Футболисты активны на поле, и я не думаю, что дело в эйфории. Все теряют очки. «Зенит» сыграл вничью с «Химками». Будем считать, что это обычная ситуация, когда команды из нижней части таблицы отнимают очки у фаворитов.

- «Спартак» крупно обыграл «Факел», хотя после первого тайма уступал 0:1.

- Это говорит о том, что у москвичей есть команда, у всех общие интересы, и все отрабатывают друг за друга. Ведь не все зависит от тренировки и подбора футболистов. В клубе долгое время были интриги, что уводило в сторону от результата, не было стабильности, Абаскаль подвергался жесткой критике. А он на деле выстроил нормальную работу, создал боевую команду, которая даже в проигранном матче «Динамо» соответствовала требованиям, играла до конца.

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- Следующий матч у «Спартака» с «Зенитом». Питерцы легко разделались с «Уралом». Со «Спартаком» будет по-другому?

- Будет непростой матч для обеих команд, принципиальный. Шансы равные. Как сейчас выглядит «Спартак», потенциал у него хороший.

- «Локомотив» неожиданно крупно обыграл «Оренбург». Команда возвращается в медальную гонку после двух крупных побед?

- Вчера Игнатьев забил три мяча. Люди по десять лет играют, и им это не удается. Значит, фортуна повернулась к нему. А что касается команды, они начали турнир подвально, плохо, но отдельные отрезки у них были уверенными. Не супер уровень, но в атаке вырисовывались складные взаимодействия.

Елена Григорьевская