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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хаджи: «Спартак» сыграл с настроем»

 
27 Августа 2022 • 20:52 Комментировать
Факел
1:4
Спартак Москва
окончен

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» съездил в гости к вернувшемуся в высшую лигу российского футбола «Факелу», где крупно выиграл со счетом 4:1. Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал события игры, отметив настрой футболистов московского клуба.

- Игра в целом равная была. Видно, что настрой был у спартаковцев. Все друг за друга сыграли. Спасибо спартаковцам — отработали по полной программе в этом матче, - цитирует Хаджи Матч ТВ.

В следующем туре «Спартаку» предстоит самый важный на данный момент экзамен - поединок с «Зенитом», эта игра состоится 4 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Хаджи
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