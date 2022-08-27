Хаджи: «Спартак» сыграл с настроем»

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» съездил в гости к вернувшемуся в высшую лигу российского футбола «Факелу», где крупно выиграл со счетом 4:1. Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал события игры, отметив настрой футболистов московского клуба.

- Игра в целом равная была. Видно, что настрой был у спартаковцев. Все друг за друга сыграли. Спасибо спартаковцам — отработали по полной программе в этом матче, - цитирует Хаджи Матч ТВ.

В следующем туре «Спартаку» предстоит самый важный на данный момент экзамен - поединок с «Зенитом», эта игра состоится 4 сентября.