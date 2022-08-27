Селихов не попал в заявку «Спартака» на матч с «Факелом»

Субботнюю программу седьмого тура Российской премьер-лиги продолжит матч между «Факелом» и «Спартаком». Рулевой московской команды Гильермо Абаскаль принял решение включить в стартовый состав своей команды таких игроков:

Максименко, Денисов, Литвинов, Джикия, Хлусевич, Умяров, Мартинс, Зобнин, Игнатов, Промес, Соболев.

Голкипера Александра Селихова не оказалось даже среди игроков запаса.

Матч между «Факелом» и «Спартаком» стартует в момент, когда стрелки часов в Москве покажут 17:30. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

На текущий момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.