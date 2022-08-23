Ловчев: «После ухода Федуна я ощутил облегчение»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что ощутил облегчение после ухода Леонида Федуна с поста президента «красно-белых».

«После ухода Федуна ощутил облегчение. Год назад я открытым письмом обратился к руководителю «Лукойла», где написал, что Федун с женой позорит не только клуб, но и «Лукойл»», – приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, что вчера «Лукойл» объявил о выкупе полного пакета акций московского «Спартака». Имя преемника Федуна ещё неизвестно. Ранее с вакантной должностью связывали бывшего главу РПЛ Ашота Хачатурянца.

«Спартак» после 6 туров идёт на третьем месте в Российской премьер-лиге с 13 очками. Свой следующий матч в чемпионате «красно-белые» проведут на выезде против воронежского «Факела».