Гол Зобнина позволил «Спартаку» сравнять счёт в матче с «Факелом»

В начале второго тайма матча седьмого тура Премьер-лиги между «Факелом» и «Спартаком» счёт сравнялся. Антон Зиньковский угрожал воротам, но всё же на пути мяча встал защитник. Отскок на Зобнина, и Роман на силу переправил мяч в правый угол ворот - 1:1.
Напомним, что в середине первой половины игры отличился Аслан Дашаев. На эту минуту команда Гильерме Абаскаля настигает «Зенит» на первом месте, а ее соперник идет 14-м.
Текстовый репортаж на LiveResult.ru.
Оценить новость
Поделиться:
Добавьте
Евро-Футбол в источники
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
|
окончен
|
Пари НН
|
2:2
|
Динамо Москва
|
|
Идет 80 минута
|
Факел
|
1:2
|
Спартак Москва
|
|
27.08 20:00
|
Ахмат
|
...
|
Крылья Советов
|
2.15
3.55
3.35
|
28.08 13:00
|
Урал
|
...
|
Зенит
|
|
28.08 15:00
|
Локомотив Москва
|
...
|
Оренбург
|
1.83
3.75
4.20
|
28.08 17:30
|
Торпедо Москва
|
...
|
Краснодар
|
|
28.08 19:45
|
Ростов
|
...
|
ЦСКА Москва
|
2.75
3.50
2.45
Бан пользователя