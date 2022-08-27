Гол Зобнина позволил «Спартаку» сравнять счёт в матче с «Факелом»

В начале второго тайма матча седьмого тура Премьер-лиги между «Факелом» и «Спартаком» счёт сравнялся. Антон Зиньковский угрожал воротам, но всё же на пути мяча встал защитник. Отскок на Зобнина, и Роман на силу переправил мяч в правый угол ворот - 1:1.

Напомним, что в середине первой половины игры отличился Аслан Дашаев. На эту минуту команда Гильерме Абаскаля настигает «Зенит» на первом месте, а ее соперник идет 14-м.

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