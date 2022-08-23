Тихонов считает обоснованными частые жалобы «Спартака» на действия судей

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов, который в 1996 году стал лучшим игроком Российской Федерации в составе клуба, считает обоснованными частые жалобы игроков и руководства своего бывшего клуба на действия судей. По его мнению, чаще всего эти жалобы имеют под собой веские основания.

- Ошибки были. Когда это происходит постоянно — и именно против «Спартака» — наверное, это воспринималось вот так. Конечно, хотелось бы, чтобы против всех команд было меньше судейских ошибок, - заявил Тихонов в эфире телеканала Матч Премьер.

В седьмом туре «Спартак» сыграет в гостях с воронежским «Факелом».