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Поклонник «Спартака» подарил Промесу необычный подарок - портрет из бисера

 
23 Августа 2022 • 20:58 Комментировать
Факел
...
Спартак Москва
27.08 17:30

Поклонник московского «Спартака» по имени Антон, проживающий в Волгограде, подарил нападающему московского клуба Куински Промесу его портрет из бисера. Для этого ему пришлось использовать 120 тысяч бисеринок, тридцати различных оттенков. Общественность узнала об этом от пресс-службы клуба.

- Вместе с Братухой благодарим Антона за картину и в очередной раз восхищаемся фанатским творчеством, - сообщила пресс-служба.

Напомним, что на данный момент голландский нападающий Куинси Промес является лучшим бомбардиром российского чемпионата, на его счету шесть голов в шести сыгранных «Спартаком» турах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Куинси Промес
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