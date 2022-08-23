Поклонник «Спартака» подарил Промесу необычный подарок - портрет из бисера

Поклонник московского «Спартака» по имени Антон, проживающий в Волгограде, подарил нападающему московского клуба Куински Промесу его портрет из бисера. Для этого ему пришлось использовать 120 тысяч бисеринок, тридцати различных оттенков. Общественность узнала об этом от пресс-службы клуба.

- Вместе с Братухой благодарим Антона за картину и в очередной раз восхищаемся фанатским творчеством, - сообщила пресс-служба.

Напомним, что на данный момент голландский нападающий Куинси Промес является лучшим бомбардиром российского чемпионата, на его счету шесть голов в шести сыгранных «Спартаком» турах.