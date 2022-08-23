Лучше или хуже: Как будет «Спартаку» без Федуна

В понедельник в «Спартаке» завершилась эпоха Леонида Федуна. Он продал свои акции «Лукойлу» и покинул все руководящие посты. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, к чему это приведёт.

В футболе как-то принято в последнее время искать какие-то повороты судьбы, бумеранги жизни. Про уход Леонида Федуна можно говорить по-разному в этом смысле. Одни отметят, что ушёл-то он после поражения в дерби. Правда, не от ЦСКА. Другие отметят, что Федун оставил «Спартак» действующим обладателем трофея. Правда, речь лишь о Кубке России.

Однако на самом деле нет смысла говорить о каком-то символизме. Его нет, просто всё зависит от угла обзора ситуации. Болельщики «Спартака» в своей массе мечтали о том, чтобы Федун ушёл как можно быстрее. Одно чемпионство и один кубок за время его правления для клуба уровня «Спартака» – это слишком мало. «Рубин» чаще за этот период выигрывал золотые медали и уже оказался в ФНЛ, а «Тосно» успело появиться, дойти до элиты, выиграть тот же кубок и умереть.

Конечно, на другую чашу весов можно положить стадион, инфраструктуру, по-настоящему сильный коммерческий отдел. Однако это всё должно было работать на пользу спортивному результату, а его-то как раз и не было. В Саранске есть стадион, и что? Да, Федун его строил на свои деньги, что немного меняет ситуацию. С другой стороны, это опять же не делает его президентство успешным.

Зато вот новый собственник в лице «Лукойла» оказывается ещё в более сложной ситуации. Тут будет сложно апеллировать успешными инфраструктурными проектами. В отличие от того же Федуна, теперь у «Спартака» всё есть, и остаётся только добиваться результата. Стадион, академия, коммерческий отдел – всё это «Лукойлу» надо не растерять, а приумножить.

Конечно, сейчас главный вопрос в том, будет ли теперь «Спартаку» лучше или хуже. На самом деле оптимизма особого нет. Если кто-то скажет, что хуже уже быть не может, предлагается вспомнить времена Андрея Червиченко. Тогда были совсем непонятные трансферы, допинговые скандалы и очень уж «странные» матчи, как принято говорить сейчас. На фоне Червиченко время Федуна выглядит счастливым. Однако при сравнении с другими клубами эта эпоха была плохой.

Будет ли лучше при «Лукойле»? Повторюсь, тут много сомнений. Начать надо с того, что это не выглядит добровольной сделкой со стороны новых собственников. «Лукойл» спонсировал «Спартак» давно, но не спешил приобретать клуб, а это было бы легко сделать, будь на то воля. Судя по всему, сделку так или иначе навязали. Федун после февральских событий не готов был тратить деньги на «Спартак», но умереть этому бренду вмиг никто бы не дал. Однако желающих купить клуб сейчас точно нет. Приобрети «Спартак» условный болельщик Петр Авен или арабский фонд, была бы надежда, что они покупают, желая всё развивать. «Лукойл» же будто получил «Спартак» в нагрузку, как это принято в нашей стране. Даже в первом пресс-релизе почему-то было указано про постройку гостиницы. Странный стартовый заход.

Если у «Лукойла» сильной заинтересованности в этом активе нет, то схема управления понятна. Новый собственник просто назначит сильного топ-менеджера, который и будет всем руководить. По сути, это будет схема «Локомотива», и тогда всё будет зависеть от личности руководителя. Во главе клуба может оказаться Илья Геркус, который быстро превратит команду в чемпиона, а может появиться Ольга Смородская, или Василий Кикнадзе, или же Томас Цорн. При этом подковёрной игры для того, чтобы занять место руководителя, будет довольно много.

В любом случае хорошо, что всё закончилось. Наверное, сейчас стоит ждать, что «Лукойл» постарается проявить себя, по крайней мере на первых порах. Однако на долгий срок перспективы пока неясны.

Роман Андреев