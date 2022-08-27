Абаскаль считает заслуженной победу «Спартака»

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» съездил в гости к вернувшемуся в высшую лигу российского футбола «Факелу», где крупно выиграл со счетом 4:1. Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился своими эмоциями от игры.

- Благодарю болельщиков «Спартака», которые в очередной раз вдали от дома показали, как они могут нас поддерживать. «Спартак» проявил больше желания, больше бил, атаковал, - заявил Абаскаль в эфире телеканала Матч ТВ

В следующем туре «Спартаку» предстоит самый важный на данный момент экзамен - поединок с «Зенитом», эта игра состоится 4 сентября.