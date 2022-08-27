Магаль: «Нам не хватило сил»

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» съездил в гости к вернувшемуся в высшую лигу российского футбола «Факелу», где крупно выиграл со счетом 4:1. Защитник воронежского клуба Руслан Магаль поделился своим мнением о причинах поражения. Он считает, что его команде банально не хватило сил в конце матча.

- Мы неплохо начали, но, увы, не хватило сил довести матч до успешного результата. Будем продолжать работать и прибавлять в игре, - цитирует футболиста новостное агентство ТАСС.

В следующем туре «Факелу» предстоит сыграть на выезде с «Пари НН», эта игра состоится 3 сентября.