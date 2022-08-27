Абаскаль: «Поработали над ошибками, которые допускали в предыдущих матчах»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Факелом».

- Исходя из сегодняшнего соперника и его специфики, как «Спартак» должен строить сегодня игру?

- Мы будем играть в свой футбол, поработали над ошибками, которые допускали в предыдущих матчах. Мы всегда стараемся прибавлять, идти вперед. «Спартак» всегда выходит на каждый матч с единственным желанием победить. Да, соперники бывают разные, что-то может меняться, может меняться владение, или матч может складываться по-другому, но наш настрой, наше отношение, как мы это уже не раз показывали с первых минут, всё это неизменно, мы хотим победить.