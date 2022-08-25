«Факел» принёс извинения «Спартаку»

«Факел» извинился перед «Спартаком» за «некорректную формулировку», из-за которой «красно-белые» подумали, что их атрибутика будет запрещена на стадионе во время ближайшего матча Российской премьер-лиги, который состоится в субботу в 17:30 по московскому времени.

«Мы допустили некорректную формулировку – имелись в виду средства активной поддержки, а не атрибутика», – говорится в заявлении воронежского клуба.

Напомним, что «Факел» после 6 туров занимает 14 место в чемпионате России. «Спартак» пока идёт на третьей строчке, разделяя вторую позицию с соседями из ЦСКА. Через один тур «красно-белым» предстоит сыграть с лидером и действующим чемпионом страны в лице «Зенита».