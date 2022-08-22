Терюшков отреагировал на уход Федуна и Салиховой из «Спартака»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал уход Леонида Федуна и Заремы Салиховой из «Спартака».

«Во главе с Федуном и Салиховой «Спартаку» удалось вызывать эмоцию. Какая-то эмоция была — положительная или отрицательная, это уже второй вопрос», — приводит слова Терюшкова «РБ Спорт».

Функционер добавил, что Федуна и Салихову тяжело отделить друг от друга, они сыграли очень важную роль в развитии «Спартака» и российского футбола в целом.

Сегодня, 22 августа, «Лукойл» объявил о приобретении 100% акций московского клуба, поэтому Федун покинул все занимаемые им должности в команде.