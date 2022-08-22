Заварзин: «Надо быть сумасшедшим, чтобы убрать Абаскаля»

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин поделился мнением о будущем главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля после ухода с поста президента московского клуба Леонида Федуна.

Сегодня, 22 августа, было официально объявлено о том, что «Лукойл» приобрёл 100% акций «Спартака», выкупив у Федуна его часть. Напомним, что Абаскаль возглавил «красно-белых» в июне нынешнего года ещё при прежнем президенте.

«Какой умный руководитель будет менять тренера, который держит команду в лидерах чемпионата России?! Надо быть сумасшедшим, чтобы убрать Абаскаля», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

После шести туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.