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Болельщик «Спартака» Спиридонов грубо оскорбил соперников «красно-белых»

 
28 Августа 2022 • 13:26 Комментировать
Факел
1:4
Спартак Москва
окончен

Волейболист Алексей Спиридонов, который является болельщиком московского «Спартака», поделился мнением о успешном выступлении «народной команды» на старте сезона-2022/2023 Российской премьер-лиги.

«Пока «Спартак» играл только с говном! Посмотрим, как сыграем с «Зенитом». И этот матч все покажет», - передает слова спортсмена «Спорт-экспресс».

Накануне «красно-белые» на выезде разгромили воронежский «Факел» со счетом 4:1. После семи туров подопечные Гильермо Абаскаля набрали 16 баллов и лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги.

В восьмом туре чемпионата «Спартак» на своем поле примет «Зенит». Игра пройдет 4 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Алексей Спиридонов
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