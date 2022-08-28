Болельщик «Спартака» Спиридонов грубо оскорбил соперников «красно-белых»

Волейболист Алексей Спиридонов, который является болельщиком московского «Спартака», поделился мнением о успешном выступлении «народной команды» на старте сезона-2022/2023 Российской премьер-лиги.

«Пока «Спартак» играл только с говном! Посмотрим, как сыграем с «Зенитом». И этот матч все покажет», - передает слова спортсмена «Спорт-экспресс».

Накануне «красно-белые» на выезде разгромили воронежский «Факел» со счетом 4:1. После семи туров подопечные Гильермо Абаскаля набрали 16 баллов и лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги.

В восьмом туре чемпионата «Спартак» на своем поле примет «Зенит». Игра пройдет 4 сентября.