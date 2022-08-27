Новичок «Спартака» Бальде в субботу будет тренироваться индивидуально

В пятницу вечером «Спартак» объявил о пополнении – состав команды усилил форвард Кейта Бальде. Понятное дело, в субботу «красно-белые» будут играть против «Факела» без сенегальца. По словам главы пресс-службы московского клуба Дмитрия Зеленова, в субботу Бальде будет тренироваться индивидуально в Тушино.

«Сейчас тренеры оценят его физическое состояние. Будем смотреть на его тренировки и состояние. Чем скорее присоединится к общей группе, тем лучше», - высказался Зеленов, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

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