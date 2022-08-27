Уткин сделал прогноз на матч «Факел» - «Спартак»

В одном из субботних матчей седьмого тура чемпионата России сыграют «Факел» и «Спартак». Известный журналист Василий Уткин сделал свой прогноз на этот матч посредством своего телеграм-канала.

По мнению Уткина, команда Гильермо Абаскаля отпразднует победу в Воронеже. Журналист считает, что «Спартаку» выгодна ситуация, когда «Факел» будет стремиться атаковать, ведь хозяев поля будут гнать вперёд болельщики.

Матч Российской премьер-лиги между «Факелом» и «Спартаком» стартует 27 августа в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.