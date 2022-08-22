Артём Федун оставил должность президента московского «Спартака». Об этом «красно-белые» официально сообщили на своём сайте.

Недавно появилась новость, что нефтяная компания «Лукойл» выкупила полный пакет акций команды, а также стадиона «Открытие Арена».

Федун стал президентом «Спартака» в 2004 году. С тех пор команда выиграла по одному чемпионату и Кубку России.

«Спартак» на сегодняшний день занимает третье место в Российской премьер-лиге после шести туров. На выходных подопечные Гильермо Абаскаля упустили лидерство в турнирной таблице, проиграв на выезде московскому «Динамо» 0:1.