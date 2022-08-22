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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федун покинул пост президента «Спартака» официально

 
22 Августа 2022 • 12:30 Комментировать (3)
Факел
...
Спартак Москва
27.08 17:30

Артём Федун оставил должность президента московского «Спартака». Об этом «красно-белые» официально сообщили на своём сайте.

Недавно появилась новость, что нефтяная компания «Лукойл» выкупила полный пакет акций команды, а также стадиона «Открытие Арена».

Федун стал президентом «Спартака» в 2004 году. С тех пор команда выиграла по одному чемпионату и Кубку России.

«Спартак» на сегодняшний день занимает третье место в Российской премьер-лиге после шести туров. На выходных подопечные Гильермо Абаскаля упустили лидерство в турнирной таблице, проиграв на выезде московскому «Динамо» 0:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун
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ФАКЕЛ СПАРТАК МОСКВА
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Комментарии (3)
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r34dpc0522
22 Августа 2022 в 12:36
Так он же вроде Леонид, а не Артём)))
Жигуль
22 Августа 2022 в 13:07
Уже не важно, пусть будет Андреем)
Жигуль
22 Августа 2022 в 13:07
Уже не важно, пусть будет Андреем)
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