Литвинов: «В первом тайме провалили игру»

Лучший футболист матча «Факел» - «Спартак» (1:4) Руслан Литвинов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы родились и выросли в Воронеже, начинали здесь заниматься футболом. Что для вас значит возвращение сюда?

- Это самые приятные и самые лучшие эмоции - сыграть на родном стадионе в своем родном городе. Я очень счастлив, что наконец-то довелось здесь сыграть в Премьер-лиге и в кругу своих родственников, близких. Это самое приятное и самое важное, кроме победы.

- Вы уступали 0:1 к перерыву. Что творилось в перерыве?

- Вначале был какой-то сумбур, много не получалось, все обсудили в раздевалке и довели до победы.

- Такие радикальные средства, две замены сразу в перерыве, вы поменяли позицию. Как все это происходило?

- Как бы это был выбор тренера. Это сыграло свою роль, но мы все одна команда и бьемся друг за друга. Неважно, кто кого меняет. Главное, что все свелось к позитивному результату.

- Насколько сегодня получался тот футбол, который Абаскаль от вас требует?

- Я думаю, что в полной мере не получалось, учитывая, что в первом тайме провалили игру. Во втором тайме отыгрались, нашли свою игру. В конце мы уже играли как одна команда, компактно у своих ворот. На контратаках получилось забить.

- 4:1 - это крупная победа. Можно ли назвать ее легкой?

- Нет, конечно, нет, учитывая то, что мы проигрывали 0:1 в первом тайме и забили во втором. Не могу сказать, что это легкая победа. «Факел» достойно смотрелся и неплохо играл.

- Впереди плотный график, кубковые матчи. Как после такой победы команда готова к нему?

- Я думаю, что наш тренерский штаб распишет всё наше расписание, правильное восстановление. Я думаю, самое главное - к каждой игре подходить с позиции силы и стараться играть на победу.

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- Кому вы на трибунах передали привет? Кто там был из вашей родни?

- Конечно, все родственники, мои родители, близкие люди, ребята из первой футбольной команды, все приходили, поддерживали.

- Получается, им пришлось болеть не за Воронеж, а за «Спартак»?

- Я думаю, да.