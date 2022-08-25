В «Лансе» подтвердили переговоры агентов Ганаго со «Спартаком»

Спортивный директор «Ланса» Флоран Гизольфи прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего французского клуба Игнатиуса Ганаго в «Спартак».

Ранее сообщалось, что московский клуб согласовал условия личного контракта с 23-летним камерунцем. Однако футболист имеет также и другие варианты продолжения карьеры.

«Я знаю, что агенты Ганаго ведут переговоры со «Спартаком». Но клуб пока не сделал нам официальное предложение. На данный момент мы никак не контактируем со «Спартаком», — цитирует спортивного директора Sport24.

В текущем сезоне нападающий провёл в составе «Ланса» три встречи, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Камеруна в 5 миллионов евро.