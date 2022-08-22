Павлюченко: Многие будут вспоминать Федуна как хорошего человека

Экс-форвард «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением об уходе Леонида Федуна с поста президента клуба.

«Федун внес большой вклад в клуб. И я знаю, как Леонид Арнольдович любит футбол. Он жил командой. Многие будут его вспоминать как хорошего человека», — приводит слова Павлюченко «Спорт-Экспресс».

Бывший футболист поблагодарил Федуна за то, что он хотел видеть его в «Спартаке» и платил зарплату.

Ранее стало известно, что компания «Лукойл» приобрела 100 процентов акций «Спартака». В связи с этим Федун покидает стан «красно-белых».

В текущем сезоне «гладиаторы» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.