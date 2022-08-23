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Губерниев о Вяльбе в «Спартаке»: «Можно будет ходить на третью работу и получать третью зарплату»

 
23 Августа 2022 • 15:26 Комментировать
Факел
...
Спартак Москва
27.08 17:30

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слухи о том, что президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе может быть приглашена в совет директоров московского «Спартака».

«Верю ли я в тандем Вяльбе и «Спартака»? Конечно. Прекрасный будет тандем. Можно будет ходить на третью работу и получать третью зарплату. А наши лыжники будут бегать только за медали, я восхищён! У нас сентябрь на дворе, а Федерация лыжных гонок не сделала свою работу», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

По мнению журналиста, сами лыжники не будут иметь ни призового фонда, ни спонсоров, зато Вяльбе сможет работать в «Спартаке».

Напомним, вчера, 22 августа, «Спартак» официально объявил об уходе Леонида Федуна с поста президента клуба, так как компания «Лукойл» выкупила его долю и завладела 100% акций «красно-белых».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Дмитрий Губерниев Елена Вяльбе
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