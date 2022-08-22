Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу уходу из клуба его владельца Леонида Федуна.

- Сегодня стало известно, что Леонид Федун покинул «Спартак» - он продал все свои акции и вышел из совета директоров клуба. Как восприняли эту новость?

- Не сказал бы, что с оптимизмом. Отношусь к этому событию, как к нормальному явлению. Рано или поздно это должно было случиться. Тем более, такие слухи ходили давно. Поэтому ничего меня не удивило. Леонид Арнольдович много лет пробыл у руля «Спартака», но все когда-то заканчивается. Наверное, он поднаелся.

- Как его уход может сказаться на клубе?

- Никак. Клуб же не пропадает. Он остается.

- Что будет с финансированием, трансферами, у вас есть понимание? Федун же много вкладывал в команду своих денег.

- Мы не знаем, кто будет возглавлять клуб. Может, придет тоже богатый человек, и ничего не поменяется. Когда деньги есть – это хорошо. Какая разница, кто управляет клубом? Клуб перешел под управление компании ЛУКОЙЛ, это самая богатая компания у нас в стране, поэтому с деньгами проблем не будет. Я же понимаю, что наверняка руководить клубом будет богатый человек.

- ЛУКОЙЛ может посадить кого угодно. В прессе пишут, что клубом могут управлять вице-президенты компании Хавкин или Матыцин.

- Это богатые люди. У любого футбольного клуба во главе богатые люди. Поставить можно кого угодно. Когда Федун покупал «Спартак», его тоже никто не знал. Сказали, что это влиятельный, богатый человек и все.

- Стоит ли ждать перестройки клуба внутри?

- Ясно, что будут какие-то перестановки. Но в «Спартаке» много раз такое было. Через этот клуб прошло самое большое количество тренеров, игроков. Будет так же. Кто-то новый придет. Все эти люди, которые прошли через «Спартак», должны быть благодарны Леониду Арнольдовичу. Потому что человек все время платил, выплачивал, и никто не остался недовольным. Уже за это можно сказать спасибо. Он построил стадион, микрорайон – это очень много. Вот в плане спорта – это да. Выиграть за 19 лет два трофея в нашем чемпионате - никуда не годится.

- ЛУКОЙЛ анонсировал грандиозные планы – перевезти в Тушино академию, построить спортивный комплекс и гостиницу. Как вы к этому относитесь?

- Почему-то все всегда ищут плюсы, когда начинают что-то строить. В наше время ничего не строили, и плюсы были. У людей было одно поле, и почему-то футболисты вырастали, и победы были. А сейчас полей намного больше, но есть только лозунги и пафос.

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- Писали, что Ашот Хачатурянц может стать руководителем клуба. Верите этим слухам?

- Не знаю. Пусть рассматривают кого угодно. Я только понимаю, что придет богатый человек.

- А Хачатурянц, на ваш взгляд, богатый человек?

- Наверное, богатый.

- Если Федун остается акционером ЛУКОЙЛа, как думаете, он будет вмешиваться в дела клуба?

- Какое-то отношение он все равно будет иметь. Думаю, окончательно он не уйдет.

- А результаты команды не пойдут сейчас вниз в связи с такими изменениями?

- «Спартак» за 19 лет выиграл всего два трофея в чемпионате России. Если бы говорили, что «Спартак» выиграл семь чемпионатов и пять кубков, тогда бы можно было о чем-то говорить. А так куда хуже-то? У нас «Локомотив» выигрывал больше чем «Спартак» в три раза, не говоря уже о «Зените», ЦСКА.

Елена Григорьевская