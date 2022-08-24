«Спартак» — не приоритет для Ганаго

Нападающий «Ланса» Игнатиус Ганаго может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает La Voix du Nord.

По информации источника, «красно-белые» согласовали условия личного контракта с 23-летнем камерунцем, однако для самого форварда российский клуб не является приоритетным вариантом продолжения карьеры. Отмечается, что интерес к Ганаго также проявляют греческий «Олимпиакос» и турецкий «Галатасарай». Кроме того, футболист может остаться в «Лансе».

Действующий контракт игрока с французским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Камеруна в 5 миллионов евро.

В минувшем сезоне нападающий провёл в Лиге 1 28 матчей, забив пять голов и отдав одну результативную передачу. В текущем розыгрыше чемпионата Франции Ганаго результативными действиями отметиться пока не сумел, проведя за «Ланс» три встречи.