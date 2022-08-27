Гладилин: «Замены Абаскаля стали ключевым фактором»

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» съездил в гости к вернувшемуся в высшую лигу российского футбола «Факелу», где крупно выиграл со счетом 4:1. Похвалить московский клуб решил Валерий Гладилин, в прошлом защищавший цвета «Спартака». Он восторгается работой наставника клуба Гильермо Абаскаля.

- Замены Абаскаля стали ключевым моментом в матче. А уже при счете 1:2 «Факел» начал раскрываться и пошел в атаку при своей публике, поэтому и получил еще парочку голов, - цитирует Гладилина «РБ».

В следующем туре «Спартаку» предстоит самый важный на данный момент экзамен - поединок с «Зенитом», эта игра состоится 4 сентября. В последний раз московский клуб становился чемпионом в 2017 году.