Ребров отреагировал на победу «Спартака» над «Факелом»

В гостевом матче седьмого тура чемпионата России московский «Спартак» на выезде встречался с воронежским «Факелом». Поединок завершился разгромной победой «красно-белых» со счетом 4:1. Экс-голкипер «народной команды» Артём Ребров отреагировал на успех столичного коллектива.

«Сложный выезд и отличная атмосфера на стадионе! Спасибо ребятам за победу. +3», - гласит сообщение Реброва в телеграм-канале.

После семи туров «Спартак» захватил лидерство в турнирной таблице Премьер-лиги. На счету подопечных Гильермо Абаскаля 16 набранных баллов.

В следующем туре москвичи на «Открытие Банк Арене» примут петербургский «Зенит».