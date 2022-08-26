Федерико Пасторелло, агент полузащитника сборной Сенегала Бальде Кейта, в эксклюзивной беседе с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» подтвердил, что его клиент близок к переходу в московский «Спартак».

«Да, есть вероятность, что Бальде окажется в «Спартаке». Переговоры идут в хорошем ключе», – сказал Пасторелло.

Ранее появилась информация, что Кейта будет зарабатывать в московском клубе 1,6 миллионов евро в год. Сенегалец провёл свой последний сезон в составе «Кальяри», где отметился тремя голами и ассистом в итальянской Серии А.

Лучшие годы своей карьеры Кейта провёл в «Лацио», где отметился 26 голами в чемпионате Италии.