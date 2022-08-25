В «Спартаке» считают неправомерным запрет своей атрибутики на матче с «Факелом»

Московский «Спартак» выпустил официальное заявление, в котором назвал неправомерным запрет «Факела» приносить на стадион атрибутику «красно-белых». Напомним, что воронежский клуб примет у себя дома подопечных Гильермо Абаскаля в эту субботу.

«Считаем требование «Факела», выдвинутое в такой категоричной форме, неправомерным. Направим соответствующее письмо в Лигу и воронежский клуб», – говорится в заявлении.

«Факел» ранее запретил болельщикам приносить на стадион атрибутику «Спартака». В данный момент клуб из Воронежа идёт на 14 месте в Российской премьер-лиге. «Красно-белые», в свою очередь, занимают третью строчку.