Мостовой – об успехах «Спартака»: «Поставь вместо Абаскаля любого другого тренера, результат был бы тот же»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой считает, что наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль не причастен к успехам клуба на старте сезона. Напомним, что неделю назад «Спартак» возглавлял турнирную таблицу РПЛ, но после поражения от «Динамо» опустился на третью строчку.

«Абаскаль совершенно не причастен к успехам «Спартака» в начале сезона. Поставь вместо него любого другого тренера, результат был бы тот же», – приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что Гильермо Абаскаль этим летом сменил на посту тренера «Спартака» Паоло Ваноли. Свой следующий матч в РПЛ «красно-белые» проведут на выезде против воронежского «Факела».