​Зарема Салихова может войти в совет директоров «Спартака»

В начале недели было объявлено о том, что теперь все акции «Спартака» находятся в собственности «Лукойла». Леонид Федун ушёл из управления клубом, но Зарема Салихова может войти в состав нового совета директоров. Дмитрий Зеленов, который возглавляет пресс-службу «красно-белых», не исключил такого варианта.

«Хороший вопрос, но мы опять же приходим к тому, с чего начали - обо всех именах скажем, как придёт время. Весь клуб, вся команда безумно благодарны и Леониду Арнольдовичу, и Зареме за их участие в жизни клуба», - высказался Зеленов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что после продажи Леонидом Федуном акций клуба компании «Лукойл» в «Спартаке» будет объявлен новый состав совета директоров. Когда это произойдёт, пока что непонятно - Зеленов не стал называть конкретные сроки.