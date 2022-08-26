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«Лукойл» верит в Абаскаля и обещает новые трансферы

 
26 Августа 2022 • 08:48 Комментировать
Факел
...
Спартак Москва
27.08 17:30

Новое руководство московского «Спартака» окажет поддержку главному тренеру команды Гильермо Абаскалю. Как сообщил посредством телеграм-канала журналист Максим Никитин, «Лукойл» верит в испанского специалиста. Также владельцы дали тренеру гарантии усиления состава.

Напомним, что на этой неделе «Лукойл» приобрел 100% акций «красно-белых», а Леонид Федун оставил место президента клуба.

После шести туров московский коллектив набрал 13 баллов и располагается на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.

В рамках седьмого тура «красно-белые» на выезде встретятся с воронежским «Факелом».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лукойл Гильермо Абаскаль
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