«Лукойл» верит в Абаскаля и обещает новые трансферы

Новое руководство московского «Спартака» окажет поддержку главному тренеру команды Гильермо Абаскалю. Как сообщил посредством телеграм-канала журналист Максим Никитин, «Лукойл» верит в испанского специалиста. Также владельцы дали тренеру гарантии усиления состава.

Напомним, что на этой неделе «Лукойл» приобрел 100% акций «красно-белых», а Леонид Федун оставил место президента клуба.

После шести туров московский коллектив набрал 13 баллов и располагается на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.

В рамках седьмого тура «красно-белые» на выезде встретятся с воронежским «Факелом».