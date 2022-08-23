В турецкой прессе появились сведения о том, что нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон мог бы оказаться в турецком «Галатасарае», в частности, об этом в эфире Yeni Acik TV сообщил журналист турецкого Fotomac Якуп Чинар. По его словам, о трансфере будет объявлено официально уже в ближайшие дни. Однако в беседе с корреспондентом«Евро-Футбол» агент футболиста Кевин Коуэн категорически опроверг сию информацию.

- Это враньё. Не знаю откуда он это взял, - заявил Коуэн.

В российском чемпионате «Спартак» после шести туров занимает второе место в турнирной таблице, команда выиграла четыре матча, однажды сыграла вничью и еще один раз проиграла в противостоянии с земляками из московского «Динамо».