Семак оценил состояние Кузяева и Клаудиньо

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем со «Спартаком».

- Как вам «Спартак» при Абаскале, насколько он изменился за этот относительно недолгий срок, что прошел после матча за Суперкубок?

- Я думаю, много говорили, команда играет результативно, много забивает, преимущественно в быстрых атаках, игроки квалифицированные. Хорошую форму набрали Промес, Зобнин, и Соболев полезно действует для команды. Команда на ходу.

- Одна из главных тем - это проблемы, которые были у Кузяева и Клаудиньо. Мы видим, что они сегодня в стартовом составе (Далер). А Клаудиньо на скамейке запасных. Насколько они готовы, что вы от них ждете?

- Посмотрим, проблема небольшая есть, насколько хватит Далера, настолько и хватит. Клаудиньо тоже не так много тренировался, поэтому какое-то игровое время он сегодня получит. Посмотрим по игре, как она будет складываться, какие позиции будут для ротации и усиления.