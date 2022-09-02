Рианчо: «Матч легенд мне неинтересен»

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказал своё отношение к матчу легенд, в котором «красно-белые» встретятся с «Зенитом».

Специалист признался, что ему неинтересны игры подобного формата.

«Я смотрю только профессиональный футбол и игры молодых перспективных футболистов. Так что смотреть эту игру я не буду», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, матч легенд между «Спартаком» и «Зенитом» состоится сегодня, 2 сентября, на «Открытие Банк Арене». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. Первая игра между этими соперниками, состоявшаяся 8 июля, завершилась победой петербуржцев со счётом 2:0.