Защитник «Зенита» Деян Ловрен дал комментарий после матча со «Спартаком» (2:1) в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

-Ты считаешь, что «Спартак» - самый серьезный соперник в РПЛ?

- Я думаю, это один из самых серьезных соперников. Но в РПЛ есть много сильных команд. Конкуренцию могут составить и другие. Я отношу к таким командам и ЦСКА, и «Сочи», и «Краснодар». Московское Динамо тоже очень сильно.

Напомним, что «Зенит» после восьми туров набрал 20 очков и на одну победу опережает ЦСКА с «Краснодаром». Еще на очко меньше у «Спартака» и «Динамо».

Николай Алексеев