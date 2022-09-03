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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аленичев сомневается, что «Спартак» сможет составить конкуренцию «Зениту»

 
03 Сентября 2022 • 09:25 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
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04.09 20:00

Экс-футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался относительно предстоящего напряженного отрезка «красно-белых» в Российской премьер-лиге.

«Впереди сложный цикл - «Зенит», «Ростов», «Локомотив». Если команда возьмет максимальное количество очков, можно говорить, что «Спартак» способен составить конкуренцию «Зениту». Хотя сомневаюсь в этом», - приводит слова Аленичева «Спорт-экспресс».

«Красно-белые» примут петербургскую команду на «Открытие Банк Арене» в воскресенье, 4 сентября. Начало принципиального противостояния запланировано на 20:00 по московскому времени.

Напомним, что после семи сыгранных туров чемпионата России «Спартак» с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидера - «Зенита» - на один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Дмитрий Аленичев
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