Семак высказался о форме «Спартака»

В воскресенье вечером внимание всей футбольной России будет сосредоточено на битве двух столиц – «Спартак» и «Зенит» сойдутся в рамках восьмого тура Премьер-лиги на поле «Открытие Арены».

За несколько дней до принципиального противостояния о форме «Спартака» высказался главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Думаю, у них всё стабильно - и по составу, и по тактическому расположению. Команда много забивает, сейчас у них хорошее эмоциональное состояние. Они идут на втором месте и смотрятся достаточно прилично», - высказался Семак, слова которого приведены на официальном сайте «Зенита».

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» стартует 4 сентября в 20:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет на страницах портала LiveResult в текстовой трансляции.

«Зенит» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице (17 очков), а «Спартак» - второе (16 очков).