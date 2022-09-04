Андрей Мостовой: «Не припомню, чтобы у меня было столько моментов в одном тайме»

Лучший футболист матча «Спартак» - «Зенит» (1:2) Андрей Мостовой поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы больше всех в первом тайме нанесли ударов. Что помешало забить?

- Вратарь, наверное, моя неточность. Наверное, очень много было моментов. Не припомню, чтобы у меня было столько моментов в одном тайме. Ну, хорошо, что переосмыслил. Во втором тайме команда поддержала. Спокойно уже во втором моменте, получилось, что забил.

- Как объяснить парадокс первого тайма? Вы играли с большим преимуществом, но, тем не менее, ушли при счете 0:1.

- Я считаю, у «Спартака» был один момент в первом тайме, он его забил. Нам что оставалось? Только идти в атаку. Задача в первенстве стоит - постоянно доминировать на поле. Мы это сегодня делали, я считаю.

- Во втором тайме эти быстрые голы, как это произошло?

- Команда собралась в перерыве, каждый что-то сказал. Все понимали, что нужно как можно скорее забить гол. Хорошо получилось, что быстро выполнили задачу.

- После того, как вы вышли вперед (2:1), уже играли по счету, специально отошли назад?

- Я думаю, есть, да, немного такое. Но в пять защитников перестроились только на 90-й минуте, в добавленное время. От своей игры не отходили. Какие-то замены сделали. Понятное дело, нужно было по счету играть, это нормально.

- За два месяца что отделяют этот матч от Суперкубка, насколько больше «Спартак» проблем создал?

- По счету видно, по игре видно. Но опять же, мы играли на выезде, игры дома и на выезде чуть отличаются. Мы потяжелее играем на выезде, но сегодня два года или три не выигрывали на выезде у «Спартака». Очень важная победа, тем более, они в таблице около нас были. Чуть отрываемся.

- В опорной зоне не очень собранно играл «Спартак», вам позволяли подбирать мячи. Гол вы тоже забили без сопротивления. Как вы забивали победный?

- До касания Малкома не помню, что произошло. Помню, бежал уже в центр вмещался. Я понимал, что мне уже в принципе нет смысла бежать за спину. Получил мяч в ноги, Малком побежал, за ним пошли защитники, я сместился, меня особо никто не встречал. Видел угол и спокойно пробил.

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- Перед матчем было одно очко между вами и «Спартаком». Теперь плюс четыре, но тем не менее, все говорят, что «Спартак» заиграл хорошо и будет вашим конкурентом. Вы почувствовали, что «Спартак» - ваш конкурент?

- Перед игрой, да, конечно. Такой антураж был, все разговоры про «Спартак». Хорошо идет. Но я думаю, что мы сегодня показали, что получше на данный момент и по игре, и по счету. Посмотрим дальше по сезону, как будет складываться.